Pronostico Sinner Ruud: la chicca sul primo set e il parere dei bookmaker

Pronostico Sinner-Ruud: il consiglio sul match

Secondo me, Sinner vincerà agevolmente il primo set battendo il norvegese 6-3 o 6-4. Questo mercato è disponibile su alcuni operatori e presenta una quota superiore a 2.00. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Dopo aver superato la fase a gironi collezionando solo vittorie,si prepara ad affrontarein Semifinale delle Atp Finals di Torino. In questo approfondimento mostreremo ile ilsu chi vincerà la sfida.Sinner arriva a questo match dopo aver battuto De Minaur, Fritz e Medvedev senza perdere alcun set; Ruud invece ha conquistato la Semifinale battendo Alcaraz (2-0) e Rublev (2-1), perdendo solo contro Zverev (2-0).I bookmakers per questo match si aspettano un dominio di Sinner che, oltre a occupare attualmente la prima posizione del ranking mondiale, sta mostrando un tennis concreto e di qualità. D'altra parte c'è un Ruud che per la terza volta consecutiva ha raggiunto le Semifinali delle Finals e che vuole continuare a sorprendere.Nella comparazione quote effettuata sono. Si ricorda che entrambi gli operatori presentano dei bonus senza deposito Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul torneo di Torino:

● ● ●

Sinner Ruud: chi vincerà il match? Il parere dei bookies sulla Semifinale ATP Finals

*Le quote indicate possono subire variazioni

Secondo i bookmaker nella Semifinale degli ATP Finals di Torino non ci sarà storia: Sinner batterà agevolmente il norvegese Ruud. Ciò è testimoniato dalle quote offerte dai maggiori operatori dove il tennista italiano non supera quota 1.06.

● ● ●

Sinner-Ruud: i precedenti

Nei tornei ufficiali, Sinner è avanti per 2-0 nei confronti con Ruud, entrambi giocati a Vienna. La prima sfida, risalente al 2020, il tennista italiano si impose per 7-6, 6-3. Nel secondo confronto, datato 2021, Sinner invece vinse 7-5, 6-1. Le statistiche sui precedenti ci dicono quindi che vi è una tendenza a un primo set più equlibrato e un secondo parziale più favorevole all'attuale numero uno al Mondo.

Dove vedere il match in tv e in streaming

Il match, valido per la Semifinale delle ATP Finals, si giocherà sabato 16 novembre non prima delle 20:30. Le partite delle ATP Finals saranno trasmesse in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, e in streaming su NowTV e Sky Go. L'incontro sarà visibile anche in chiaro su Rai 2 e in streaming su Rai Play.