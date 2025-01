Sinner-Shelton pronostico e quote, chi andrà in Finale? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Almeno 9 aces di Sinner Sì

Pronostico Sinner-Shelton: confronto quote e il parere dei bookies

Sono d'accordo con i bookies: penso che Sinner vincerà senza troppe difficoltà, ma potrebbe comunque concedere un set a Shelton. Non vedo molte possibilità per lo statunitense, che potrebbe mettere in difficoltà l'italiano al massimo nel primo set. Andrea Stefanetti

Dopo aver superato agevolmente De Minaur in tre set, Sinner affronterà Shelton in Semifinale degli Australian Open. Prima di visionare il mio pronostico e il parere dei bookies sul match, ecco unaPrima di visionare il mio pronostico su Sinner-Shelton ecco tre bookies che offrono bonus senza deposito utilizzabili per piazzare delle scommesse pre-match sugli Australian Open:. Le quote parlano chiaro: il successo dell'italiano nel confronto è dato a un massimo di 1.06. Per lo statunitense Shelton invece, la sfida sembra proibitiva: servirà un vero e proprio miracolo per battere il numero uno al mondo e conquistare un posto in Finale.Prima di visionare il secondo mio pronostico sulla sfida degli Australian Open, ecco due approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul primo Slam della stagione:

Sinner vincerà un set per 6-0? Il parere dei bookies

Tra le opzioni più interessanti per un match che appare sfavorevole a Shelton, spicca la quota sulla. Questo mercato, offerto da Gekobet e Betsson, è quotato a 8.75, segnalando una probabilità ridotta che si verifichi un simile scenario, considerando quanto sia difficile strappare il servizio al tennista statunitense.

Sinner Shelton: i precedenti

Giorno, orario e dove vedere il match

Dal 2023,. L'attuale numero uno al mondo ha prevalso in quattro occasioni, inclusa l'ultima sfida avvenuta a ottobre 2023 a Shanghai, conclusasi con un secco 2-0. L'unica vittoria dello statunitense risale anch'essa al torneo di Shanghai dello stesso anno, quando Shelton riuscì a imporsi in tre set (2-1) dopo un match combattuto durato quasi due ore e mezza.Il match tra Sinner e Shelton, valido per la semifinale degli Australian Open 2025, si disputerà venerdì 24 gennaio alle ore 9:30 italiane. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Eurosport, disponibile tramite le piattaforme Sky e Dazn.