Quote vincente Australian Open, le scommesse su Sinner e i favoriti

Quote vincente Australian Open Maschile: Sinner in pole

Manca sempre meno al via del primo Slam della nuova stagione tennistica e i bookmakers hanno già pubblicato le. Sinner, dopo la vittoria dello scorso anno, riuscirà a riconfermarsi campione? Ecco il parere di quattro differenti operatori:. La sua quota per il trionfo varia tra 2.50 e 2.75, posizionandolo nettamente avanti rispetto al suo principale rivale Carlos Alcaraz, la cui quota media si attesta attorno a 3.50.. Subito dietro di loro troviamo un gruppo di outsider di lusso, capitanato da, entrambi capaci di sorprendere nei grandi eventi.Più difficili appaiono le imprese di, finalista agli US Open 2024, e di Stefanos Tsitsipas, che partono con quote più alte e un ruolo di sfidanti più che di veri favoriti. Anche per Matteo Berrettini, con una quota media superiore a 60, e per il giovane Fonseca, recente vincitore delle Next Gen ATP Finals, le speranze sono ridotte, almeno secondo i mercati.

Quote vincente Australian Open 2025 Femminile

. Un nome da tenere d'occhio è quello di, finalista delle ultime Finals. La cinese è in crescita e sta dimostrando una capacità di adattamento e una solidità che potrebbero metterla in condizione di impensierire anche le più quotate avversarie. Alla 'nostra' Paolini invece, servirà un'autentica impresa per vincere lo Slam (quotata sui bookies analizzati sopra 20).

Dove trovare le migliori quote sugli Australian Open?

Si ricorda che alcuni dei bookmakers indicati nella lista offrono interessanti bonus senza deposito che possono essere utilizzati sulle quote pre-match degli Australian Open 2025.

FAQ sulle scommesse Australian Open

Dove trovare le quote Australian Open sui bookies?

migliori siti scommesse offrono agli utenti la possibilità di consultare le quote relative al primo Slam della stagione nella sezione dedicata: Tennis > Slam > Australian Open. In questa sezione sono disponibili sia le quote pre-match che quelle antepost, consentendo di esplorare diverse opportunità di gioco.

Quali sono i mercati disponibili sugli Australian Open?

In prossimità dell'inizio del torneo, anche i nuovi siti di scommesse mettono a disposizione dei propri utenti un’ampia gamma di quote antepost e pre-match. Alcuni bookmaker, ad esempio, permettono di scommettere sul raggiungimento dei quarti, semifinali o finale da parte di un determinato tennista, oppure sull’under/over del numero di italiani che si qualificheranno agli ottavi di finale.

Quando iniziano gli Australian Open 2025?

Il primo Slam del 2025 inizierà il 12 gennaio e terminerà il 26 con la Finale di Melbourne.