Udinese-Atalanta pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Udinese-Atalanta: confronto quote e il parere dei bookies

Ho pochi dubbi su questa sfida: l'Atalanta vincerà agevolmente il match. Credo che gli uomini di Gasperini, scenderanno in campo con lo spirito giusto dopo la sconfitta rimediata in Supercoppa contro l'Inter e conquisteranno i '3 punti' contro un Udinese che si trova in una posizione di classifica 'tranquilla'. Andrea Stefanetti

Dopo il mezzo passo falso contro la Lazio (1-1) e la sconfitta rimediata in Supercoppa contro l'Inter, l'Atalanta si prepara a tornare in campo contro l'Udinese. Prima di mostrarvi il mio pronostico e analizzare il parere dei bookmaker sul possibile risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Udinese-Atalanta di diversi operatori:Entrambe le compagini arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato nell'ultimo turno di campionato: l'Udinese è stata frenata sul pari dal Verona (0-0), l'Atalanta invece ha conquistato un punto in extremis contro la Lazio (1-1).I bookmakers non hanno dubbi: alla vigilia della sfida, l'Atalanta è favorita alla conquista dei '3 punti'. La 'Dea' ha l'obbligo di trovare nuovamente la vittoria per continuare a coltivare le proprie ambizioni Scudetto. L'Udinese invece, in caso di vittoria, si avvicinerebbe alla 'Zona Europa' e i suoi tifosi potrebbero iniziare a sognare un posto in Conference.Prima di visionare gli altri pronostici sulla sfida valida per la ventesima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Udinese-Atalanta? Il parere dei bookies

Secondo i bookies, uno dei risultati esatti più probabili del match è lo 0-1 in favore della 'Dea'. Questa opzione viene offerta a 7.50 da Goldbet e Lottomatica. Betsson invece, mette in lavagna la vittoria dell'Atalanta a 7.75. I maggiori operatori quindi, credono che i bergamaschi possano conquistare i '3 punti' blindando la propria porta e realizzando una sola rete.

Udinese-Atalanta: i precedenti

Udinese-Atalanta: le probabili formazioni

Dal 1998 a oggi, Udinese e Atalanta si sono affrontate 20 volte, con un bilancio di 4 vittorie per l'Udinese, 7 pareggi e 9 successi per l'Atalanta. L'ultimo incontro disputato a Udine, nel novembre 2023, si è concluso con un pareggio per 1-1. Nella gara d’andata di questa stagione, invece, l’Atalanta ha avuto la meglio in rimonta, vincendo 2-1: al gol iniziale di Kamara per l'Udinese hanno risposto un'autorete di Touré e una rete di Pasalic per la squadra bergamasca.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per la ventesima giornata di Serie A:

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita Udinese-Atalanta, in programma sabato 11 gennaio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, con il collegamento che inizierà alle ore 14:30. Potrai seguire l’evento comodamente ovunque tu sia grazie all’app DAZN, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet, oltre che su console di gioco come PlayStation.