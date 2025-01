Venezia-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Inter vince o pareggia (Doppia Chance X2)

1.03 8.00 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata Snai sottoposta a Termini e Condizioni. Per ulteriori inforamazioni, si consiglia di visionare la pagina promozionale.

Pronostico Venezia Inter: confronto quote e il parere dei bookies

L’Inter ha sempre dimostrato che, dopo pesanti sconfitte, riesce a reagire nel migliore dei modi. Per qualità e profondità di rosa, i nerazzurri sono i grandi favoriti per la vittoria del match. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

L’Inter di Simone Inzaghi sarà ospite del Venezia nel prossimo turno di campionato. La partita si disputerà domenica 12 gennaio alle ore 15.00. Prima di condividere il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Venezia-Inter di diversi operatori:L’Inter è reduce dalla sconfitta in finale di Supercoppa Italiana ed è alla ricerca di riscatto. Il Venezia vuole fare punti per continuare ad inseguire l’obiettivo salvezza.Sarà una trasferta non semplicissima per l’Inter, che arriva a Venezia dopo la sconfitta contro il Milan in Supercoppa e con qualche giocatore non al top della forma. Il Venezia in casa è una squadra difficile da affrontare e, dunque, gli uomini di Inzaghi dovranno prestare molta attenzione.Prima di visionare gli altri pronostici sulla sfida valida per il 20° turno, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Venezia-Inter? Il parere dei bookies

Secondo i bookies,. La squadra di Inzaghi è una corazzata che molto spesso non lascia spazi agli avversari. Il Venezia cercherà di giocarsi le proprie carte affinché possa mettere in difficoltà una squadra forte come l’Inter. Per questi motivi, secondo i bookies, lo 0-2 è il risultato più probabile ed è quotato 6.50 su Goldbet, 6.75 su Snai e Sisal.

● ● ●

Venezia-Inter: i precedenti

Venezia Inter: le probabili formazioni

Negli ultimi 10 incontri tra le due squadre, il Venezia ha avuto la meglio in due occasioni: nella stagione 98/99 e nella stagione 99/00. Poi, un solo pareggio e solo vittorie per l’Inter, compresa l’ultima sfida in cui i nerazzurri si sono imposti per 1-0.

Ecco le probabili scelte dei Inzaghi e Di Francesco in vista della sfida valida per il 20° turno di Serie A:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Yeboah, Oristanio.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Venezia e Inter sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per seguirla in TV, è necessario scaricare l'app di DAZN su una smart TV compatibile, oppure su console come PlayStation o Xbox. In alternativa, è possibile utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast o il TIMVISION Box.