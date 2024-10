Pronostico Verona-Roma, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Verona-Roma e il parere dei bookies

A mio avviso, la Roma porterà a casa i tre punti. Nonostante un periodo di forma non ottimale, i giallorossi vantano una rosa di qualità, con giocatori come Dybala in grado di cambiare l'inerzia della partita in qualsiasi momento. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

L’nel prossimo turno affronterà la. La sfida, valevole per l’undicesima giornata di campionato, è in programma per domenica 3 novembre alle ore 18:00. Prima di rivelarvi il, vi presento le quote offerte da diversi operatori per questa partita:Nell'ultimo turno infrasettimanale, l'Hellas Verona ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Lecce. La Roma, invece, è stata protagonista di una sfida delicata all'Olimpico contro il Torino., con i giallorossi determinati a conquistare i tre punti necessari per risollevare un inizio di stagione difficile. Anche il Verona arriva da un momento complesso, segnato da pesanti sconfitte contro Atalanta (6-1) e Lecce (1-0), e cercherà di reagire per migliorare la propria posizione in classifica.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Verona Roma? Il pronostico dei bookies

Secondo i bookies analizzati, il risultato esatto più probabile per Verona Roma è lo 0-1. Si prospetta quindi una sfida equilibrata in cui le due compagini staranno più attente alla fase difensiva e in cui i 'giallorossi' la spunteranno grazie alla maggiore qualità del proprio reparto offensivo. La quota più alta per il risultato esatto di 0-1 è offerta su Quigioco (7.60) rispetto a Betsson (7.50) e Sisal (6.75).

Precedenti di Verona Roma

Nella loro storia, Hellas Verona e Roma si sono affrontate 76 volte, con un bilancio nettamente favorevole ai giallorossi, che vantano 40 vittorie contro le 14 dell'Hellas Verona. I pareggi ammontano a 22. Nell'ultimo incontro, disputato a gennaio, la Roma ha prevalso con un punteggio di 2-1.

Hellas Verona Roma: le probabili formazioni

L'Hellas Verona si schiererà con un 4-2-3-1, caratterizzato da una difesa solida e un centrocampo in grado di garantire equilibrio tra interdizione e creatività. Tengestedt ricoprirà il ruolo di unica punta, supportato da un trio offensivo composto da Lazovic, Serdar e Suslov. Dall'altra parte, la Roma dovrebbe adottare un 3-4-2-1, con una difesa a tre che privilegia la costruzione del gioco dal basso. In attacco, Dybala e Pellegrini agiranno a supporto della prima punta Dovbyk.



HELLAS VERONA (4-2-3-1): Perilli; Daniliuc, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua; Belahyane, Duda; Suslov, Serdar, Lazovic; Tengestedt.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

