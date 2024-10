Pronostico Young Boys Inter, chi sarà il primo marcatore? Il parere dei bookies

Pronostico Young Boys Inter: per i bookmaker Lautaro sbloccherà il match

Questa sera alle 21:00 l'. In vista dell'attesissimo incontro di Champions League, i bookmakers hanno già pubblicato le. Prima di esaminare nel dettaglio le opzioni disponibili su chi aprirà le marcature, diamo uno sguardo ad alcune delle quote più interessanti per questa gara sfida per la terza giornata della Coppa dei Campioni.

Lautaro Martinez continua a essere inarrestabile. Dopo aver ritrovato la via del gol, l'argentino ha dimostrato di avere un impatto decisivo in campo, come dimostrato dall'ultima prestazione contro la Roma in campionato. Candidato al Pallone d'Oro, il capitano nerazzurro punta a migliorare ulteriormente le sue statistiche stagionali e a consolidare il suo ruolo di leader nerazzurro. Nato nel 1997, Lautaro Martinez si sta affermando come uno dei principali candidati per sbloccare il match contro lo Young Boys. Le quote dei bookmakers lo danno in pole position: Betsson e Quigioco lo quotano a 5, mentre Snai offre una quota di 4,25 e Sisal di 4,15. Questi numeri riflettono la fiducia non solo dei tifosi, ma anche degli esperti del settore che pronosticano una sua rete per sbloccare il match.

Young Boys Inter: altri possibili marcatori secondo i bookies

Secondo i principali siti di scommesse , accanto a Lautaro Martinezcome candidato a sbloccare il match. Il francese ha già realizzato 7 gol in campionato, ma è ancora a caccia della sua prima rete stagionale in Champions League. Le quote per il suo primo gol variano: Betsson lo quota a 5,50, Quigioco a 5, mentre Sisal e Snai lo offrono a 4,75. Thuram è determinato a dimostrare il suo valore e a contribuire al cammino dell'Inter nella competizione europea. Altri due nomi di rilievo sono Arnautovic e Taremi, entrambi già protagonisti in Champions League. L'austriaco è quotato a 5,50 da Betsson, 5,40 da Quigioco, 5 da Sisal e 4,75 da Snai. Per quanto riguarda l'iraniano, Betsson e Quigioco lo danno a 6, mentre Sisal e Snai a 5. Entrambi sono pronti a dare il massimo per lasciare nuovamente il segno nella competizione.Tra i giocatori dello Young Boys, l'uomo su cui si concentrano le attenzioni è Cedric Itten. L'attaccante classe 1996 è quotato come primo marcatore a 11,50 su Sisal, mentre Snai, Quigioco e Betsson offrono una quota di 11.