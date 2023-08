Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi ha parlato in mixed zone al termine dei sorteggi di Champions League in cui affronterà Borussia Dortmund, Newcastle e il Milan. Proprio su i rossoneri e sul ritorno di Donnarumma a Milano si è soffermato a parlare ai microfoni anche di Calciomercato.com



AFFRONTARE IL MILAN - "Siamo in Champions League, la miglior competizione al mondo in cui giocano i migliori club. Se giochi questa competizione devi essere pronto ad affrontare i migliori e il Milan è uno dei migliori club al mondo con una storia importantissima, che hanno un grande squadra e sarà bello venire a giocare a San Siro dove non abbiamo ancora giocato".



DONNARUMMA - "Se sarà una notte difficile per Donnarumma quella in cui tornerà a San Siro? Beh potrebbe esserlo per lui, ma anche per il loro portiere? Credo resti tutto all'interno della normalità di una partita e nulla più".