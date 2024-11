PSG-Atletico Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Una grande sfida tra due big che non hanno iniziato al meglio la propriaSarà questapartita valida per la quarta giornata della competizione, che mette davanti una squadra – quella francese – reduce da quattro punti in tre giornate e una – quella del Cholo Simeone – che arriva da due sconfitte di fila contro Benfica e Lille dopo la vittoria alla prima giornata con il Lipsia. Entrambe devono vincere.

Partita: PSG-Atletico Madrid

PSG-Atletico Madrid Data: mercoledì 6 novembre 2024

mercoledì 6 novembre 2024 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport 253

Sky Sport 253 Streaming: Sky Go, NOW TV

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Dembelé, Asensio, Barcola. All: Luis EnriqueOblak; Molina, Gimenez, Witsel, Galan; De Paul, Koke, Barrios, Samuel Lino; Griezmann, Alvarez. All: Diego SimeoneIl PSG schiera il suo consueto 4-3-3 con qualche ballottaggio, soprattutto in attacco. Il dubbio è tra Lee, con Dembelé che giocherebbe al centro, e Asensio falso nove, con il francese che, a quel punto, si sposterebbe a destra. A sinistra c’è Barcola.

Nell’Atletico ballottaggio in difesa tra Witsel e Lenglet, mentre a destra a centrocampo spazio a De Paul. In attacco la coppia Griezmann-Alvarez.La sfida tra PSG e Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Si vedrà sul canale Sky Sport 253.Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW TV, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.

Telecronaca affidata a Fabio Caressa, seconda voce Beppe Bergomi