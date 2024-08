Psg, Luis Enrique lancia titolare un 2008 alla prima di Ligue 1: chi è Ibrahim Mbaye

AFP via Getty Images

Le premier de départ de la saison de Luis Enrique ! #HACPSG pic.twitter.com/AYAUjzSCi4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 16, 2024

ha stupito tutti ancora una volta: la formazione ufficiale delche apre la Ligue 1 2024/25Sì, 2008 come Camarda, che già nella stagione scorsa ha fatto il debutto in Serie A col Milan, ma Ibrahim Mbaye gioca dal primo minuto e lo fa nel Psg, accanto a Gonçalo Ramos, Lee Kang-In e Asensio.Ibrahim Mbaye, nato ilPuò giocare su entrambe le fasce, il suo piede preferito è il destro e il contratto con i parigini scade nel 2026. Si tratta del più giovane della storia a debuttare col Psg, ma non del più giovane in assoluto a mettere piede in campo: questo record appartiene a Warren Zaire-Emery, che al momento del suo ingresso contro il Clermont ad agosto 2022 aveva 16 anni, 4 mesi e 29 giorni.

Si è fatto notare con le giovanili -- e nel precampionato, con un gol nel 2-2 contro lo Sturm Graz e una grande ora di gioco contro il Lipsia.