Il Paris Saint-Germain non molla Allan, anzi. Contatto tra i presidenti De Laurentiis e Al-Thani alla sfilata di Armani a Parigi: sono in ballo 50 milioni di euro più altrettanti di sponsorizzazione dal Qatar. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a chiudere per Fornals del Villarreal, pagando la clausola di rescissione da 28 milioni.