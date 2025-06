Milan, la difficile missione di Tare: cosa insegnano i casi di Maignan, Theo Hernandez e Pulisic

Dopo due anni di stop,per rientrare nel giro che conta.I casi eclatanti di Theo Hernandez e Mike Maignan, per motivi diversi, sono la dimostrazione plastica che il lavoro che attende Tare nei prossimi tempi sarà tanto e tutt'altro che semplice.Molto più grave e molto più impattante del pessimo rendimento avuto dalla squadra nel corso dell'ultima stagione,Giocatori che hanno contribuito a rilanciare la squadra rossonera su alti livelli ma che, da diversi mesi a questa parte, sono entrati in una fase di palese rottura con le figure apicali del club. E che verosimilmente, già dopo l'addio di una figura di riferimento come Paolo Maldini, hanno cominciato a coltivare qualche dubbio sul progetto tecnico., al netto di un rendimento sul campo che è andato in costante calando dalla stagione dello Scudetto di Pioli in poi,a metà campionato. E, più recentemente, si è visto offerto all'A-Hilal del neo-allenatore Simone Inzaghi, dopo aver a sua volta sondato senza fortuna la pista che conduceva ad un ritorno al Real Madrid. Nuovamente al centro dei rumors di mercato per effetto delle indiscrezioni sull'Atletico Madrid, il terzino francesenell'estate del 2026.Un danno tecnico a cui se ne aggiunge uno di natura economica. Un copione che rischia concretamente di ripetersi nel caso di, rilanciato da un finale di stagione dopo una parte centrale non all'altezza del suo status ed investito dall'ultimo allenatore Sergio Conceiçao del ruolo diUno status che lo stesso Massimiliano Allegri sarebbe intenzionato a riconoscergli, se non fosse che il portiere della nazionale francese ha altri progetti nella testa., alla ricerca di un portiere più affidabile di quelli avvicendatisi nel corso della stagione,Tanto da generare l'insofferenza di Maignan e del suo entourage e portarlo oggi a vedersi più fuori che dentro al Milan. Nonostante i tentativi pressanti di Allegri di farlo tornare sui propri passi.Quando ancora la vicenda Reijnders non era entrata nella sua fase più calda col Manchester City e quando ancora la nomina di Massimiliano Allegri come allenatore era distante, il calciatore americanoLa scelta di puntare su un direttore sportivo “tradizionale” come Igli Tare è forse la prima ammissione di colpa in relazione ai tanti errori – Furlani dixit – commessi nel corso dell'ultima disastrosa stagione del Milan. Al dirigente albanese e ad un altro uomo navigato come Allegri il compito di riportare la normalità in casa rossonera. E provare a scongiurare il peggio, nel caso di Maignan e Pulisic, prima che sia troppo tardi.