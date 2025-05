PSG-Inter ai rigori? I 5 nomi scelti da Inzaghi e Luis Enrique. Donnarumma...

Da punto di forza a spauracchio.. I nerazzurri sanno che, nel caso in cui questo scenario dovesse materializzarsi, dovranno fare i conti con Gianluigi Donnarumma. Quasi una sentenza nella lotteria dei rigori, come confermano i numeri lo dimostrano. Ma nel frattempo, come rivela La Gazzetta dello Sport, i due allenatori,, hanno già in mente a chi affidare l'esecuzione dei rigori nel caso in cui la finale dovesse decidersi dagli undici metri.In. Tra queste c’è la notte indimenticabile 2021 a. Per questo, Inzaghi e la sua Inter sanno che la parola d’ordine deve essere: evitarli. Ma se proprio i rigori dovranno arrivare, tanto vale essere pronti.L’Inter, almeno sotto il profilo tecnico, ha già fatto i compiti. Non a caso Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato di dettagli, riferendosi anche alle prove dal dischetto svolte a ripetizione ad Appiano Gentile durante la settimana. Niente più “lotteria”, quindi: calciare o parare un rigore è questione di precisione, freddezza e talento. I rigoristi nerazzurri ci sono, ma la lista dipenderà anche da chi resterà in campo dopo 120 minuti.Il primo nome è quello di, un autentico specialista: 49 rigori realizzati su 55, e in Serie A quasi infallibile con 19 centri su 20., invece, potrebbe entrare a gara in corso proprio per portare la sua precisione dagli undici metri. Poi c’è: 12 goal su 15 rigori tentati, anche se il suo ultimo penalty vincente è del novembre 2021. Occhi puntati su, a segno 59 volte in carriera (due goal solo quest’anno alla Stella Rossa e al Lecce) e con 10 errori alle spalle. Il quinto uomo?. Non è sempre impeccabile dal dischetto, ma ha fame di rivincita dopo Madrid: al Mondiale calciò il quinto rigore contro l’Olanda e la Francia, anche se poi non servì. E se servisse un sesto o settimo rigorista?ha tirato a Madrid,sono alternative solide.Per quanto riguarda il, la situazione appare più delineata. La squadra di Luis Enrique, infatti, ha già mostrato sangue freddo agli ottavi di Champions contro il Liverpool: Donnarumma si esaltò eandarono a bersaglio. Vitinha, in particolare, ha un curriculum impeccabile: 12 rigori trasformati su 13, con l’unico errore contro l’Arsenal., arma preziosa dalla panchina, e Dembélé completano la batteria dei rigoristi, insieme a, che nonostante i 19 anni è pronto a prendersi la responsabilità. Più incerta la prova di: il georgiano ha 8 rigori segnati e 4 sbagliati in carriera, due dei quali proprio in Champions.