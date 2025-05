PSG, Luis Enrique: "Inter squadra vera, gioca in modo diverso dalle altre. Mi piace molto"

AFP via Getty Images

Sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera i nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano ilnell'ultimo atto della massima competizione UEFA, una partita che promette spettacolo. Sarà la seconda finale nel giro di pochi giorni per il PSG, che sabato si giocherà con il Reims anche la finale di Coppa di Francia., tecnico dei parigini, ha parlato a Sky Sport nel media day dedicato alla sfida con l'Inter: le sue dichiarazioni.

- "Non era possibile sapere al 100% che saremmo arrivati a questo livello. Ma quando si lavora al massimo portarsi avanti rispetto a possibili sviluppi della stagione è importante. Non sai mai cosa succederà e cosa la squadra potrà fare, ma siamo sicuramente migliorati rispetto all'anno scorso".- "Squadra stellare senza stelle? Per me ci sono molte stelle in questa squadra in funzione del gruppo e non viceversa. Ho fortuna ad avere giocatori di alto livello, ma tutto il rendimento è a favore della squadra, questo per me è la cosa più importante. Non si può dipendere solo da un giocatore".

- "L'ho vista in diretta e anche successivamente, anche da tifoso del Barcellona. Entrambe avrebbero meritato la finale".- "L'Inter gioca da tanti anni ad alto livello: giocano in maniera diversa da altre squadre, sanno giocare alto o basso e hanno giocatori come Lautaro e Thuram. Sanno variare il pressing. Per me è una squadra, vera: tutti lavorano in funzione del collettivo, ma con tanta qualità individuale. Tutti sanno cosa devono fare. Credo che sarà una finale molto aperta, combattuta, bella da guardare per tutti i tifosi e non solo per quelli delle due squadre. Mi piace molto come gioca l'Inter: le piace attaccare, mette tanti giocatori in posizioni offensive. Sarà un bello spettacolo".

