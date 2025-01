PSG-Manchester City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Big match nella settima giornata della fase campionato di UEFA Champions League ed è una sfida delicatissima: Paris Saint-Germain-Manchester City, in palio c'è la qualificazione ai playoff con entrambe le squadre a rischio.Una partita di fascino ma anche uno scontro cruciale per le due grandi d'Europa, che hanno deluso nelle prime sei giornate di questa edizione e sono già sicure di non poter entrare tra le prime otto e, dunque, ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale.Solo 8 punti finora per il City di Pep Guardiola, di cui solo 1 nelle ultime tre partite: il pareggio con il Feyenoord in mezzo alle sconfitte contro Sporting e Juventus.

Di punti ne ha uno in meno il PSG di Luis Enrique (7), che nell'ultima partita europea ha vinto 3-0 in casa del Salisburgo dopo quattro gare di fila senza vittoria (pareggio con il PSV, sconfitte con Arsenal, Atletico Madrid e Bayern Monaco).Tutte le informazioni su PSG-Manchester City:

: PSG-Manchester City: mercoledì 22 gennaio 2025: 21.00: TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253: Sky Go, NOW: Donnarumma; Pacho, Beraldo, Hernandez; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Nuno Mendes; Lee, Doué, Barcola.. Luis Enrique.: Ortega; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic; Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Savio; Haaland.. Guardiola.- La sfida tra PSG e Manchester City sarà trasmessa in diretta da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (253). La gara sarà visibile anche in chiaro, gratis, su TV8: canale numero 8 del Digitale Terrestre.

- PSG-Manchester City sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è il servizio streaming Sky Go a loro riservato e fruibile su dispositivi portatili come tablet e smartphone; l'alternativa è offerta da NOW, acquistando il 'Pass Sport'.- La telecronaca di PSG-Manchester City è affidata a Massimo Marianella con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.