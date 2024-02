Stipendio e bonus alla firma, ecco la richiesta di Mbappé al Real Madrid. E Al-Khelaifi rimanda l'annuncio

Il mondo del pallone attende con ansia di scoprire dove giocheràla prossima stagione, ma dovrà aspettare ancora un po': ilè fiducioso di arrivare alla fatidica fumata bianca in tempi brevi, marimanda l'annuncio sulla decisione finale.- Il presidente del Paris Saint-Germain, in occasione del Congresso UEFA che si è svolto oggi a Parigi, è stato riconfermato all'unanimità nel Comitato Esecutivo fino al 2028. A margine dell'evento, Al-Khelaifi non ha voluto sciogliere le riserve sul futuro dell'attaccante classe '98: "".- Mbappé, il cui contratto con il PSG scadrà il prossimo 30 giugno, è sempre più vicino al Real Madrid, che conta di chiudere un colpo solo sfiorato nel 2022, quando il Campione del Mondo con la Francia nel 2018 finì per rinnovare con i parigini. Nei giorni scorsi avevamo raccontato come il club madrileno non sia intenzionato a corrispondere al giocatore lo stesso ingaggio che attualmente percepisce al PSG, ma quanto guadagnerebbe Mbappé in Spagna? Il quotidiano As svela la richiesta d'ingaggio avanzata da Kylian:- Una cifra inferiore rispetto a quanto Mbappé guadagna al PSG dopo il rinnovo siglato nel 2022:(70 milioni di euro il primo anno, 80 il secondo, 90 il terzo qualora avesse rispettato la clausola unilaterale di rinnovo fino al 2025). Proprio il bonus fedeltà è un punto importante, perché nell'accordo concordato con Al-Khelaifi in agosto per ricomporre la situazione, dopo la decisione di non esercitare la clausola di rinnovo,. Nell'accordo, è previsto anche che il primo step formale da compiere sarà, come confermato anche dal presidente dei parigini, pertanto l'annuncio sul futuro viene ancora rimandato. Con buona pace del Real Madrid e dei suoi tifosi, che attendono trepidanti il nuovo grande rinforzo.