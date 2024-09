Getty Images

PSG, scontro totale con Mbappé: il club chiede il ricorso per il contenzioso da 55 milioni di euro

un' ora fa



Il caso PSG-Kylian Mbappé non ha alcuna intenzione di placarsi e secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, il club parigino ha presentato ricorso contro la decisione della LFP (l'equivalente della nostra Lega calcio) che ordinava alla società transalpina di versare 55 milioni di euro all'attaccante del Real Madrid per stipendi e bonus arretrati.



L'appello presentato dal PSG verrà, quindi, esaminato dalla Commissione nazionale unitaria dei ricorsi della Lega e solamente dopo la decisione ufficiale, si capirà se a Mbappé spetterà o meno il contenzioso da 55 milioni di euro. Qualora il giocatore e il club dovessero trovare un accordo, la vicenda potrebbe concludersi. In caso contrario invece - e ricordiamo che i rapporti tra la società e il fuoriclasse francese sono tesi - sembra che si possa andare per le lunghe.