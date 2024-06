Getty Images

Psg, tutto su Yamal: è lui il post Mbappé, offerta folle al Barcellona

un' ora fa

Il Psg vuole Lamine Yamal. Il 16enne spagnolo è visto dal club parigino come l'erede designato di Kylian Mbappé, nuovo giocatore del Real Madrid. Secondo Mundo Deportivo, dal club campione della Ligue 1 sarebbe arrivata un'offerta clamorosa al Barcellona.



Pur di portarlo in Francia, lo sceicco è pronto a sborsare 250 milioni. Per i blaugrana, però, Yamal è incedibile e non sarà imbastita alcuna trattativa.