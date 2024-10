Pulisic e McKennie lasciano il ritiro degli Stati Uniti: tornano con Milan e Juventus

. Il commissario tecnico Mauricio Pochettino ha dato il via libera ai calciatori rispettivamente di Milan e Juventus per il rientro con i rispettivi club. I due non parteciperanno alla trasferta di Guadalajara per l’amichevole contro il Messico, in programma martedì 15 ottobre.“Dopo aver giocato un numero importante di minuti nell'ultimo mese con la nazionale statunitense e con il Milan, Christian Pulisic ha ricevuto il via libera per tornare nel club d’appartenenza. Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi e Zack Steffen hanno accusato infortuni e torneranno nei loro club per ulteriori valutazioni e cure”.Nei giorni scorsi, Mauricio Pochettino aveva espresso la sua preoccupazione sul minutaggio di Pulisic: “Nel Milan sta giocando ogni singola partita, ogni singolo minuto e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volte dobbiamo proteggerlo, è arrivato un po’ stanco. Bisogna costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui, deve essere in forma, felice, forte”.In occasione della sfida tra Stati Uniti e Panama,è rimasto in panchina a causa di un problema alla spalla. Il CT ha spiegato i motivi della scelta: “Vogliamo proteggere il ragazzo. È arrivato qui con alcune situazioni scomode ma non grandi problemi. Non vogliamo correre rischi, sarà titolare solo se al 100% in modo da tutelarlo”.