PIU' CENTRALE CON FONSECA

Tra i demeriti di Paulo Fonseca in questo inizio di stagione, c'è senz'altro il merito di aver liberato Pulisic consentendogli di abbandonare, se crede, la sua fascia di competenza cercando la posizione migliore per essere decisivo. Un esempio fresco? il gol nel derby, realizzato rubando palla e bruciando Pavard all'ingresso in area da un corridoio sul centro-sinistra, normalmente terreno di caccia di Rafael Leao o di Theo Hernandez. Un ruolo da tuttocampista e leader tecnico che si riflette anche nelle dichiarazioni pre partita: "Dobbiamo lavorare duro per arrivare al risultato, ma ci sentiamo coraggiosi. Stiamo bene dopo gli allenamenti svolti. Sei derby di fila persi? Per noi non è importante guardare le statistiche, ogni partita contro l'Inter ci dà uno stimolo in più. Dobbiamo solo pensare a performare bene per portare a casa un risultato positivo". Detto, fatto.