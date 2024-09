AFP via Getty Images

Milan, Fonseca: "Ho cambiato solo un paio di interpreti, Inter battuta con lo stesso sistema delle altre volte"

Redazione CM

19 minuti fa

3

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Inter nel derby:



"Il Milan questa partita non la vinceva da tanto, stasera abbiamo meritato. Non mi ricordo una squadra capace di creare tanti problemi all'Inter come abbiamo fatto noi oggi. Cambio tattico? No, noi non abbiamo cambiato nulla, abbiamo giocato con la stessa struttura, ho solo chiesto a Fofana di abbassarsi tra i centrali in fase di impostazione. L'unica cosa che è cambiata sono stati gli interpreti, Morata ha fatto quello che ha fatto Reijnders contro il Liverpool".



FUTURO - "Che se ne parli o meno, per me è lo stesso. Io non sento e non guardo nulla, quello che è importante per me è continuare su questa strada che c'è tanto da migliorare. Grandi i giocatori stasera. I pasteis de nata? Quando avrò l'opportunità ve li farò arrivare (ride, ndr)".