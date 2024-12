Lazio, Baroni: “Ci mancherà la voce dei nostri tifosi. Dovremo far bene per loro. Noslin? Professionlità unica”

Getty Images

La partita traha iniziato a far parlare già da un paio di settimane. La diatriba tra la società biancoceleste e le istituzioni di Amsterdam non deve però influenzare la squadra. Baroni lo ha sottolineato in conferenza stampa alla Johan Cruyff Arena, alla vigilia della partita valida per la sesta giornata di“Sarà una partita difficile. Incontriamo una squadra che ha la cultura di gioco. Anche a noi piace giocare il pallone e per questo sarà una gara aperta. Sarà un bello spettacolo sul campo. Noi siamo concentrati solo sul nostro lavoro e sulla crescita, questa squadra ogni minuto che passo con loro li tengo centrati a quello che è il nostro percorso. Chiaro che ci mancherà la voce dei nostri tifosi. Sarà per noi una responsabilità in più farli gioire”.

“Gli elogi fanno piacere, ma poi c’è il lavoro sul campo, la dedizione, l’impegno. Dobbiamo restare concentrati; ma sono sereno, perché i ragazzi li vedo lavorare ogni giorno C’è consapevolezza del percorso fatto e se c’è stata un’accelerata in quest’ultimo periodo il merito è dei calciatori. Ora attendiamo questa grande partita, ricca di fascino, con grande voglia di fare bene”.“Bisogna fare i complimenti a loro per come sviluppano il loro gioco. Li abbiamo studiati e sappiamo che dovremo affrontarli a viso aperto. Hanno una manovra simile alla nostra, anche se il loro 4-3-3 non prevede il trequartista. Dovremo vivere questa sfida pallone su pallone”.

“Provedel ha qualche linea di febbre già da Napoli, ma è andato in campo lo stesso. Vecino e Romagnoli contiamo di recuperarli per lunedì contro l’Inter. Gli altri ci sono tutti. Domani andremo in campo in 16, è evidente, sia in considerazione delle energie, sia delle squalifiche. In ogni caso la priorità è domani. Non faccio formazioni in funzione di ciò che va oltre domani sera”.“Ha un po’ pagato l’impatto tra Verona e Roma, ma aveva tutti i parametri che ci servivano per il nostro progetto tecnico. Non ho dubbi che continuerà così, ora che si è sbloccato, perché ha una personalità e una professionalità incredibile.