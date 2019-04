Il talento classe ’97 si avvicina a un match importante comedopo aver attraversato un periodo complicato. Prima l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori col Torino, poi la sconfitta col Frosinone e la vicenda Pioli, con tutti i suoi riverberi emotivi. Da ultimo,Arriva infineTermina sullo 0-0 una gara non proprio bellissima, anzi per certi versi deludente. Tuttavia per capire qual è stata la prima reazione-applicazione della squadra viola alle idee del nuovo tecnico, anche Fiorentina-Bologna può dirsi interessante. Nel nostro casoNel post partita l’allenatore della Fiorentina ha rilasciato le seguenti rassicuranti dichiarazioni, che “Chiesa nasce esterno e può fare l’esterno offensivo in un 4-4-2”, che comunque con lui “non farà il terzino” e cose di questo genere. Nella conferenza stampa prima del match aveva anche detto: “Lo metteremo nelle condizioni di esprimersi al meglio: può determinare sia vicino che lontano dalla porta. È un calciatore completo, sa fare tutto. Credo che le cose migliori in passato le abbia fatte in fascia partendo da lontano, così come ha fatto benissimo in termini realizzativi anche vicino alla porta”. In sostanza prima di Fiorentina-Bologna Montella non sembrava aver chiaro in testa un ruolo preciso per il suo gioiellino. Ma oggi come oggi cos’è Federico Chiesa per questa Fiorentina:FALSA PARTENZA: ESTERNO NEL 4-4-2 - Anzitutto va precisato che, contro il Bologna, il tanto preannunciato 3-5-2 non si è visto se non, a sprazzi, in costruzione (l’ormai noto 3+1, dove l’uno che si sgancia dalla linea è il fluidificante Biraghi)., protetto a centrocampo da Dabo e dietro da Milenkovic, che più che un terzino è un centrale. Il tandem, davanti, era composto da Muriel e Simeone, con quest’ultimo ancora decisamente fuori fase.. Difficilmente rimaneva largo a destra o andava sul fondo puntando l’uomo. Si accentrava in diagonale, con o senza palla. Abbandonava volentieri la zona e i compiti dell’ala tradizionale, pur essendo sul suo piede/lato forte.Praticamente non ha effettuato un cross, non ha sfidato mai nell’uno contro uno l’ostico Dijks, il terzino sinistro del Bologna. Si muoveva solo in diagonale verso la porta. E questo ha comportato una conseguenza piuttosto evidente: nel primo tempo dalla parte opposta a Chiesa saliva Biraghi, mentre. E c’era Chiesa di lì, in teoria. Ma lui si accentrava. Dabo e Milenkovic non andavano mai in sovrapposizione.MAPPE A CONFRONTO -, a me sembra che un poco “il terzino” lo abbia fatto, Chiesa, nella prima frazione. Non letteralmente, è chiaro. Magari nemmeno Montella voleva e chiedeva tutto questo. Però certe coperture impegnavano Chiesa fin quasi alla propria bandierina, bisogna essere onesti. Ed era abbastanza inevitabile. Inoltre nell’ultimo terzo di campo la sua presenza sfumava, vaga e indefinibile. Sulla mappa del primo tempo si rileva un solo tocco nel rettangolo immaginario che separa il lato lungo dell’area dal fallo laterale. Poco per un esterno destro, destro di piede., forse in accordo con Montella o forse di sua iniziativa,, tornando alla ‘versione Pioli’, che lo voleva. Simeone allora era di troppo, ormai, perché oltre a non incidere, non veniva coinvolto dai compagni di reparto.Gli unici in grado di decidere le partite con i loro scambi e le loro giocate. C’è feeling ormai. Sotto, Muriel, nel secondo tempo, chiede l’uno-due in area a Chiesa, che però si girerà in un lampo e proverà a calciare in porta.Si gira e calcia in un secondo, appena si presenta l’occasione.CHIESA PUNTA -, la Fiorentina ha coperto meglio il campo in fase offensiva, ed è diventata più pericolosa.Simeone che intanto si andava ad accomodare in panchina. Intendiamoci:E lui se n’è accorto, e lo sa per esperienza meglio di Montella in questo momento di transizione. Per questo ritorna inconsciamente verso il ruolo di punta. Ha commentato Bucciantini: “È difficile allontanarlo dalla porta in una squadra che fa fatica a tirare in porta”.. Eccolo mentre si appresta a tuffarsi in scivolata dietro la linea del Bologna, su una palla calciata da Muriel che andrà a stamparsi contro il palo lontano.QUANDO PRESSA DA PUNTA –ben più di qualsiasi altro abbinamento possibile nella rosa della Fiorentina., sarebbe un peccato toglierlo da lì., nel quale è abilissimo a soffiare via il pallone al difensore per poi involarsi direttamente verso la porta. Come è accaduto nella semifinale di Coppa contro l’Atalanta, nella partita di andata (27 febbraio) finita 3-3.Dopo aver letto il retropassaggio del centrocampista bergamasco, si è buttato come una furia. Era già uno scatto verso la porta avversaria. Sembra che a volte Chiesa non abbia bisogno di nient’altro per decidere una partita.Andrebbe da dio per un allenatore come