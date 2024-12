Quali sono gli stadi dei Mondiali 2034

AFP via Getty Images

Benvenuti in Arabia Saudita, il Paese del futuro. Più o meno con questo slogan, si sono aggiudicati ilche si giocherà in 15 stadi, completamente innovativi, all’avanguardia e che rispettano tutti le normative Fifa. L’idea è quella di trasformare l’Arabia Saudita in un nuovo punto di riferimento per eventi sportivi e culturali. Gli impianti dove si giocherà il Mondiali sono divisi in 5 città: Riyadh, Jeddah, Neom, Dammam e Abha.- Il King Salman International Stadium di Riyad sarà l’impianto che ospiterà la finale del Mondiale: uno stadio da più di 92mila posti con tecnologie uniche. Nella stessa città ci sono altri tre stadi dove si giocheranno alcune partite del torneo: il, che brilla di notte e ha una ventilazione naturale, il, per il quale si sono ispirati alle forme dell’acacia, e sarà costruito come ode al paesaggio locale, e il, che si integra in una visione più ampia di sostenibilità.

- A Jeddah c’è il King Abdullah Sports City Stadium, 57mila posti a sedere e pronto per essere rinnovato. Sul Mar Rosso si affaccia il, una struttura che ospita eventi sportivi ma anche di e-sport e concerti. La fusione perfetta tra innovazione e tradizione è rappresentata dal, nel quale saranno presenti riferimenti allo storico quartiere Al-Balad ai quali sono abbinate una copertura semi-trasparente e schermi a 360°. C’è anche uno stadio a 350 metri d’altezza, costruito nella città di Neom e simbolo dell’ambizione saudita.

- Nella zona orientale dell’Arabia Saudita, lo stadio disarà una struttura che offrirà un’esperienza unica e si integrerà col passaggio sulla costa; adverrà progettato un impianto che ricordi le tradizioni architettoniche della regione montana. Tutti gli stadi sono progettati e verranno costruiti per essere utilizzati anche dopo il Mondiale, ospitando eventi e competizioni locali.