OPZIONE UNDER

È possibile vincolare la costruzione della rosa alla presenza di un certo numero di under. Si può impostare sia la numerosità che l’età (selezionabile la fascia che va da under 20 ad under 23). Quello che non si potrà fare è sovrapporre due criteri (tipo due under23 e due under21, numerosità ed età devono essere valori unici). In leghe in cui è presente un minimo e un massimo di rosa, il conteggio degli under viene fatto sul massimo, vale a dire che un posto vuoto in rosa può equivalere e dunque concorrere al raggiungimento della soglia di under richiesti. Lo status degli under si calcola così: anno di inizio stagione - anno di nascita. Esempio nella stagione 2024-2025 un calciatore nato nel 2001 è Under23 (2024 - 2001 = 23). L'APPROFONDIMENTO