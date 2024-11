Quando a novembre primo in Serie A c'era il Chievo

Getty Images

Una Serie A così non la vedevamo da un po’. Aperta, incerta, senza nessuna squadra in fuga. Dopo le prime 12 giornate di campionato le prime classificate sono ancora tutte lí, a pochi punti di distanza: dalla prima alla sesta ci sono due lunghezze,- Azionando la macchina del tempo e tornando indietro negli anni non c’è mai stato un avvio di stagione così equilibrato, ma dal passato arriva una curiosità: dopo le prime dodici giornate di campionato,. Sì, i gialloblù guardavano tutti dall’alto verso il basso in una delle classifiche più sorprendenti di sempre. Avevamo 26 punti, proprio come il Napoli di Conte quest’anno.

- Era il Chievo di Corradi e Marazzina, di Perrotta e Corini; sulle fasce c’erano due treni come Manfredini ed Eriberto (che poi diventerà Luciano).. Era il primo anno del Chievo in Serie A, il primo posto mantenuto fino al ko col Milan a dicembre e ripreso dopo aver sbancato San Siro con la vittoria contro l’Inter. Nel girone successivo i gialloblù persero punti e terreno dai primi posti, ma quel Chievo rimarrà per sempre nella storia.