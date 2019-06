La cordata del cosiddetto 'gruppo Vialli' non è la prima proprietà americana ad interessarsi alla. Già parecchi anni fa il club blucerchiato era finito nel mirino di un possibile compratore 'a stelle e strisce'. Era un altro calcio, la società era in mano ad Enrico Mantovani e il potenziale acquirente un certo Rocco, lo stesso imprenditore ormai ad un passo dall'acquisto della Fiorentina.A raccontare il retroscena è stato l'allora direttore generale della Samp Emiliano Salvarezza: "​, le premetto, ed io e Volpi andammo in America dopo che funzionari dell’advisor Chase erano stati a Genova per studiare la documentazione. Noi avevamo anche mandato un’informativa e arrivati nel New Jersey dove allora c’era Mediacom, fummo praticamente interrogati su tutto" ha raccontato a Firenzeviola.it. "Questo per dirle che le persone, anche molto giovani, di cui era circondato Commisso erano molto competenti e avevano studiato tutto nei particolari. Ci misero subito a nostro agio e il clima fu molto informale, ma nel senso che ci trovammo di fronte ae per fortuna Volpi, lo stesso che aveva redatto il memorandum, fu in grado di rispondere su tutto. Anche Rocco Commisso era ovviamente presente".Alla fine, non se ne fece nulla. Il motivo, però, è ancora nebuloso: "Per quanto riguarda Rocco Commisso, essendo passati 20 anni da quell’incontro, non so dirglielo in realtà. Non voglio entrare nello specifico e, parlando più in generale,avanti come marketing e comunicazione in particolare, ma non sempre adattabile in Italia, dove si punta più al risultato. Parlo in generale, sia chiaro, ma quando i contesti sono diversi non sempre la concentrazione di queste proprietà è sugli stessi aspetti nostri" conclude Salvarezza.