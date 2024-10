Quando e dove si giocano gli Europei Under 21 2025: l'Italia c'è

Getty Images

L'vola alla fase finale degli: tutte le informazioni su dove e quando si disputerà il torneo.L'Italia Under 21 ce l'ha fatta, ancora una volta: gli Azzurrini di Carmine Nunziata hanno pareggiatoal Nereo Rocco di Trieste contro i pari età dell'e così facendo hanno strappato all'ultimo turno del girone di qualificazione il pass per gli Europei di categoria.L'Italia proverà dunque a migliorare quanto fatto nell'estate del 2023: allora la squadra allenata da Paolo Nicolato fu eliminata direttamente alla fase a gironi del torneo, vinto poi dall'Inghilterra che sconfisse la Spagna in finale.

Tutte le informazioni utili.- E' lala sede scelta per ospitare Euro 2025, nell'elenco dei Paesi organizzatori succede alla coppia Georgia-Romania (2023). Le partite della competizione, dai gironi alla finale, saranno disputate in otto stadi di otto città diverse del Paese.Sarà la seconda edizione degli Europei Under 21 ospitata dalla Slovacchia e il precedente sorride all'Italia: la prima infatti risale al 2000 e ha visto trionfare proprio gli Azzurrini (2-1 in finale sulla Repubblica Ceca grazie alla doppietta di Andrea Pirlo).

- Sono già state scelte le date in cui si svolgeranno gli Europei, in programma nell'estate del 2025 poco dopo la conclusione dei vari campionati nazionali: la manifestazione prenderà il viae si concluderà con la finale di, capitale della Slovacchia. Le 16 nazionale qualificate alla fase finale, compresa la Slovacchia inserita di diritto in quanto Paese organizzatore, verranno suddivise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno.

- Le nove vincitrici dei nove gironi di qualificazione, compresa l'Italia, accedono direttamente alla fase finale degli Europei. Stesso discorso per le tre migliori seconde, mentre le sei peggiori seconde si sfideranno tra di loro tramite sorteggio per determinare le ultime tre qualificate.