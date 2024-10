Under 21, Italia-Irlanda 0-0 LIVE: che salvataggio di Bertola!

Getty Images

Obiettivo qualificazione. L’affronta i pari età dell’confischio d'inizioal stadio "Nereo Rocco" di Trieste nella sfida che può valere il pass per la qualificazione aglidi categoria in programma tra un anno in Slovacchia. Ad un turno dal termine, gli Azzurrini devono vincere per prendersi il primo posto ed evitare gli spareggi che non comprenderanno le tre migliori seconde: il match d'andata in Irlanda si è concluso sul 2-2, un risultato che non consente all’Italia di Carminedi andare avanti con pareggio contro gli uomini di Jim

Under 21, Italia-Irlanda 0-0Desplanches; Savona, Ghilardi, Bertola, Zanotti; Casadei, Prati, Ndour; Baldanzi, Gnonto; Esposito. Allenatore: Nunziata.Brooks; Curtis, Abankwah, Adegboyega, MacNulty, Roughan; Healy, Adeeko, Moran; Armstrong, Kenny. Allenatore: Crawford.Norvegia U 21 17Turchia U 21 14Lettonia U 21 9San Marino U 21 1Adam Ladebäck (Svezia).Gran salvataggio di Bertola, che ribatte sulla linea il tiro di Healy, il quale in precedenza aveva colpito di testa: Desplanches para ma perde clamorosamente il pallone, l'irlandese calcia ma non segna.