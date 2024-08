Quando esce il calendario della Champions League 2024/25?

AFP via Getty Images

Per la prima volta, il calendario delle partite della prima fase di, che non sarà più nella classica formula a gironi, non verrà stilato al momento del sorteggio. Verranno stabilite le partite e la loro successione, ma non le date.Non è ancora chiaro l'orario in cui la UEFA annuncerà date, orari, calendario, partite in casa e in trasferta delle cinque italiane e in generale delle trentasei qualificate.

Prima giornata - 17, 19 settembre

Seconda giornata - 1, 2 ottobre

Terza giornata - 22, 23 ottobre

Quarta giornata - 5, 6 novembre

Quinta giornata - 26, 27 novembre

Sesta giornata - 10, 11 dicembre

Settima giornata - 21, 22 gennaio

Ottava giornata - 29 gennaio

In attesa di conoscere le date precise di ogni settimana di Champions (da quest'anno si gioca anche il giovedì e non solo martedì e mercoledì), è già da tempo disponibile il quadro della tre-giorni in cui è previsto il massimo torneo europeo: