Quando finisce il mercato svincolati

Mai come quest'anno, forse, a pochi giorni dalla fine del mercato ci sono stati due colpi così importanti in Serie A:. E tutti e due a parametro zero: nonostante la chiusura delle trattative, infatti, le società italiane potevano - e possono ancora - tesserare giocatori svincolati. Hummels era rimasto senza contratto dopo la fine del rapporto con il Borussia Dortmund, Hermoso si è trovato nella stessa situazione dopo aver giocato con l'Atletico Madrid nella scorsa stagione.- La Roma ne ha approfittato, e così li ha presi tutti e due a zero. Tra gli svincolati di lusso c'è ancorama probabilmente il centrocampista francese è destinato ad andare all'estero; e ancorae tanti altri. La Serie A ha messo il mirino sull'ex Cagliari, che dopo aver rescisso il contratto con il Fenerbahçe ha avuto contatti con qualche società italiana e sta valutando diverse opzioni.

- Il tempo non manca, perché. E' capitato di giocatori che - proprio come Joao Pedro - rescindessero il contratto con il proprio club (ma va fatto entro la fine della sessione di mercato, quest'anno andava fatto entro il 30 agosto) per scegliere con calma una nuova destinazione, di squadre che magari hanno dovuto fare i conti con un giocatore a lungo fuori per infortunio o squalifica e hanno cercato il sostituto tra i giocatori rimasti senza contratto. Da quella lista la Roma ha preso Hermoso e Hummels, ma occhio: c'è ancora tempo.