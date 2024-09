Ex Roma, ufficiale: Sergio Oliveira cambia squadra

Redazione CM

38 minuti fa



Sergio Oliveira lascia il Galatasaray. Il centrocampista portoghese classe 1992 ha firmato un contratto con l'Olympiacos. Prima di trasferirsi dalla Turchia alla Grecia, aveva giocato anche in Italia con la maglia della Roma.



Che nel mercato di gennaio del 2022 lo aveva preso in prestito dal Porto, dove poi è tornato al termine di quella stagione per poi essere ceduto in estate a titolo definitivo al Galatasaray per 3 milioni di euro. In maglia giallorossa Sergio Oliveira ha segnato 3 gol in 22 presenze con il suo connazionale José Mourinho in panchina.