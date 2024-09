Quanto guadagna Hummels alla Roma

dopo la chiusura del mercato prevista per il 30 agosto scorso. Il difensore tedesco era rimasto svincolato dopo l’ultima stagione al Borussia Dortmund, il contratto con il club tedesco era scaduto e il giocatore, essendo senza squadra, ha potuto firmare con una nuova società anche dopo la fine della sessione estiva.- Hummelse dopo un’estate in vacanza aveva una gran voglia di ripartire. “In vacanza” si fa per dire, perché Hummels non è stato convocato dal ct della Germania Nagelsmann per l’Europeo ma si è allenato da solo con un preparatore, ha seguito un programma specifico per farsi trovare pronto in vista di una chiamata.

- E le proposte c’erano, su tutte quella del Bologna che aveva sondato il terreno dopo averlo individuato come possibile sostituto di Calafiori, ceduto all’Arsenal per 50 milioni di euro.(sono arrivati Erlic dal Sassuolo e Casale dalla Lazio). Hummels invece si candida per un posto da titolare nella difesa della Roma, De Rossi dietro può giocare a tre o a quattro e oltre al tedesco è arrivato anche Hermoso (anche lui da svincolato, nella scorsa stagione all’Atletico Madrid).