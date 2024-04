Quando l'Inter solleverà la Coppa per lo Scudetto

53 minuti fa



Inter-Torino è la partita che farà scattare la festa per l'Inter. Dopo i 90 minuti infatti i nerazzurri saliranno su un autobus scoperto e faranno il giro della città prima di arrivare in Duomo. Non sarà però oggi il giorno in cui Lautaro e compagni alzeranno il trofeo dello Scudetto.



Una nuova festa infatti è fissata, sempre al Meazza, per domenica 19 maggio (o sabato 18, la Lega non ha ancora ufficializzato la data). Allora - la gara dovrebbe giocarsi alle 18 - la Lazio farà visita all'Inter per l’ultima gara interna dei campioni d'Italia. Sarà al termine di questo match che capitan Lautaro Martinez solleverà il trofeo dello Scudetto.