Quando Luciano diventò Eriberto, il racconto a CM: "Ho vissuto brutti momenti, mai sentito in colpa"

. La storia è nota: nell’estate del 1998 a Bologna arriva un esterno brasiliano che dopo due stagioni diventò uno dei protagonisti del Chievo dei miracoli firmato Gigi Delneri.a un’altra persona falsificando la sua identità per risultare quattro anni più giovane.

"Mi avevano preso dal Bologna, sono arrivato in una realtà completamente nuova per me. Nessuno pensava potessimo fare così bene, neanche noi"."Un gande allenatore come Gigi Delneri: l'ho conosciuto durante quell'esperienza a Verona, aveva una grande determinazione. Inoltre devo fare i complimenti a Sartori e Campedelli che hanno creato una squadra forte prendendo giocatori come me in cerca di riscatto".

"Ultimamente Pellissier ha fatto una cosa bellissima dando nuova vita al club e per l'occasione ha riunito tutti i giocatori di quel Chievo storico, siamo andati a cena insieme e abbiamo ripreso i contatti. Altrimenti, prima, difficilmente ci sentivamo. C'era anche Delneri, che mi prendeva in giro per quello che ho fatto"."Un perfezionista, era capace di farti fare una stessa cosa anche 10 volte finché non ti riusciva come voleva lui. Tatticamente il migliore, anche se gli allenamenti erano molto pesanti; talmente duri che oggi i giocatori si rifiuterebbero di farli".

"Alcune volte facevamo delle battute su questo, ma sono solo dicerie. Diciamo che sia io che Manfredini, i due esterni titolari di quella squadra, cercavamo di giocare sulla fascia opposta alle panchine altrimenti ci tartassava"."E' stato un momento difficile della mia vita, una sliding door che avrebbe potuto cambiare tutto. In realtà con la Lazio avevo già firmato, due giorni dopo era in programma la presentazione. Ma ho deciso di fare quello che tutti voi sapete".

"E' stata una scelta fatta ancora prima di iniziare a giocare nel Palmeiras, dettata dal fatto che arrivavo da una famiglia povera e cercavo una svolta. Ho iniziato a giocare a calcio per soldi, anche se mi è sempre piaciuto. Quella scelta fu un errore. Nei prossimi giorni inizierò a scrivere un libro sulla mia storia"."Molto, sempre. La gente pensava che facessi una vita serena, ma quando arrivavo a casa ero solo con me stesso e quelli erano sempre brutti momenti. Solo la mia famiglia sapeva la verità".

"Il momento in cui mi sono liberato di questo peso sono rinato per la seconda volta. Sentivo che quello era il momento giusto per farlo, me l'ha detto il Signore"."E' vero, ma è stata una conincidenza che lui si chiamasse Luciano. Mi aveva chiesto di scambiare la maglia perché eravamo tutti e due brasiliani"."Sì, è una persona che esiste. Lo conoscevo perché eravamo della stessa città, una persona ci ha consigliato di scambiarsi le identità e il resto è storia".

"Sì, mi facevano delle battute di questo tipo; ma non mi ha mai dato fastidio"."No, mai. Non mi sento di aver preso in giro nessuno, e di non aver fatto torto a nessuno. Giocavo perché meritavo, senza mai mancare di rispetto ai miei compagni. Alla fine giocavo con calciatori che avevano la mia stessa età. Anzi, dovendo sembrare più giovane dovevo impegnarmi ancora di più".

"Ma no, non esageriamo. Questa cosa non è vera"."Sarebbe potuta andare meglio. Sono arrivato in un periodo particolare con il cambio d'allenatore: avevano esonerato Cuper che giocava con un 4-4-2 perfetto per le mie caratteristiche, prendendo Zaccheroni che con il suo 3-5-2 mi penalizzava. Ma sono contento di aver giocato in una squadra forte".

"Uno solo, il fatto di essere stato solo sei mesi all'Inter. Fossi rimasto tutto l'anno sarebbe potuta andare diversamente, perché poi al posto di Zaccheroni è arrivato Mancini che mi voleva già alla Lazio"."Vivo in Brasile, sto scrivendo il libro sulla mia storia che uscirà prima in brasiliano e poi ci sarà la traduzione in italiano. Ho preso il patentino Uefa B col quale posso allenare fino alla Serie D e fare il vice in Primavera come già successo con il Chievo. Mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio, ma non come allenatore: magari lavorare come scout qui in Brasile per qualche club italiano".