Juventus, Conceiçao è più "Speedy" di Gonzalez: le gerarchie di Motta sono tutte da stabilire

Getty Images

Mezz'ora per rapire il cuore dei tifosi juventini, o almeno di una parte di essi. Tanto è bastato aper entrare sul campo del Ferraris di Genova, mulinare sulla destra le sue rapidissime leve e prima servire aun pallone solo da spingere in rete, indirizzato invece sulla traversa dall'olandese, poi, a tempo quasi scaduto,. Può sorridere Thiago Motta, perché il figlio d'arte, in prestito oneroso a 7 milioni dal Porto con un acquisto che dovrebbe concretizzarsi nel corso della stagione con il versamento di altri 30 (la clausola rescissoria) nelle casse dei Dragoes, rappresenta un'alternativa serissima a Nico Gonzalez sull'out di destra.

Ironia della sorte, nonostante il "Gonzalez" sia l'altro inquilino della banda offensiva di destra, il più "Speedy" dei due, come nel nome del topo messicano dei cartoni animati, è proprio Chico, già protagonista con la maglia del Portogallo agli Europei, nei quali ha debuttato con un gol decisivo alla Repubblica Ceca nella prima giornata della fase a gironi. Nico, preso dalla Fiorentina, ha timbrato in Champions League contro il PSV Eindhoven, curiosamente anche lui per il terzo gol della Juventus, e ha più esperienza in Italia dopo le tre stagioni disputate a Firenze: eppure, le sgasate di Conceiçao, a segno in Italia 22 anni abbondanti dopo il padre, sembrano qualcosa di unico nella rosa bianconera, qualcosa al quale Motta ricorrerà spesso. Chissà cosa ne pensa Timothy Weah, che rischia a questo punto di essere la terza scelta in quel ruolo...

CHE ENTUSIASMO - Tanti compagni hanno voluto complimentarsi sui social con Conceicao. ", ci sta dando una grossa mano, adesso è tornato, ha fatto goal, gli faccio i complimenti", ha detto Vlahovic a caldo, appena dopo il match a Dazn. "", il commento di Douglas Luiz sotto il post del portoghese. Scherza invece Mattia Perin scrivendo "Speedy Gonzalessssssssssss". Sì, proprio come Nico, ma ancora Insomma, si respira un grande clima nello spogliatoio dopo la vittoria contro il Genoa.