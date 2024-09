Quando può debuttare Osimhen con il Galatasaray

Con il mercato in entrata già chiuso in Italia, il Napoli è riuscito a trovare una sistemazione a: dopo le piste Psg e Chelsea che non sono mai decollate, e la soluzione Arabia Saudita saltata all'ultima curva, l'attaccante nigeriano ha firmato con il Galatasaray dove è arrivato in prestito secco fino a giugno 2025 con il club turco che gli pagherà l'intero ingaggio da circa 11 milioni di euro netti a stagione.- Grande entusiasmo in Turchia per l'arrivo di Osimhen: temporaneamente giocherà al posto di Icardi infortunato, ma quando l'argentino tornerà a disposizione formeranno una coppia d'attacco da sogno. E' la risposta dei giallorossi al Besiktas che ha preso Immobile, al Fenerbahçe che punta su Dzeko., ed è quello il giorno in cui Osimhen potrebbe debuttare con la maglia giallorossa.

- L'attaccante nigeriano in Turchia ritrova anche Dries Mertens con il quale ha giocato a Napoli dal 2020 al 2022: le ultime stagioni in azzurro per il belga sono state le prime di Osimhen; dopo l'annuncio ufficiale, l'ex Lille ha parlato così del suo nuovo, vecchio compagno: ". È una persona che rispetto molto. Ho visto diverse partite del Galatasaray e ho seguito Dries: ho osservato il modo in cui ha giocato da quando è arrivato a Istanbul, come sta migliorando come persona e come giocatore. E io voglio fare lo stesso percorso".