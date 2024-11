Quando rientra Milik dall'infortunio: c'è la data

Getty Images

Tra i calciatori che. A giugno scorso l'attaccante della Juventus si è sottoposto a un intervento di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro a causa di un infortunio subito durante l'amichevole tra Polonia e Ucraina, saltando così l'Europeo con la sua nazionale. Sembrava dovesse rientrare a settembre, ma i tempi di recupero si sono allungati e a ottobre si è sottoposto a un nuovo intervento di sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro, una pulizia completa dovuta a una complicazione dal precedente intervento.

- Dopo la seconda operazione Milik ha ricominciato l'iter riabilitativo, l'obiettivo è. Chiaro, Arek non potrà essere subito a disposizione e probabilmente servirà ulteriore tempo per riprendere la condizione ottimale e ritrovare il ritmo partita, ma la volontà dell'attaccante è quella di tornare in campo il prima possibile per giocare la seconda parte di stagione. La Supercoppa italiana, in programma la prima settimana di gennaio, potrebbe essere l'occasione per rivedere in campo l'ex Napoli.

- Una volta rientrato Milik, la Juventus capirà come muoversi sul mercato. In estate Giuntoli cercava un vice Vlahovic ma prima bisognava trovare una sistemazione al polacco, l'infortunio pre Europeo non ha aiutato e così Arek è rimasto a Torino - da infortunato - e a oggi a Motta manca ancora una "vera" alternativa all'attaccante serbo.con uno/due possibili acquisti per sostituire Cabal e Bremer ko fino a fine stagione; per l'attacco, invece, i nomi accostati alla Juve sono quelli di Zirkzee, di Kalimuendo e di Lucca.