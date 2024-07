Quando scade il contratto di Spalletti con la Nazionale

Getty Images

Tra i responsabili del flop dell’Italia all’Europeo c’è Luciano Spalletti. Il giorno dopo il ko con la Svizzera in tanti hanno puntato il dito contro l’allenatore della Nazionale: c’è chi lo ha criticato per alcune convocazioni, altri hanno avuto da ridire sulle scelte tecniche in campo., che - salvo colpi di scena - rimarrà sulla panchina azzurra almeno fino alla fine del suo contratto.

- La scadenza. Sarà la prima edizione con il nuovo formato allargato a 48 nazionali anziché le classiche 32. Dopo aver saltato le ultime due edizioni nel 2018 e 2022 per la mancata qualificazione presentarsi al prossimo Mondiale diventa una priorità.- L’Italia spera di esserci, è l’obiettivo principale di Spalletti che dopo l’eliminazione dall’Europeo in Germania ha voltato pagina iniziando subito a lavorare in quell’ottica., provando ad abbassare ulteriormente l’età media della squadra. Verranno inseriti nuovi giocatori nelle rotazioni, con un occhio particolare puntato sui giovani talenti. Per un Mondiale 2026, speriamo, da protagonisti.