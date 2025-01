Quando si giocano gli ottavi di Champions League, date e orari

Il nuovo format della Champions League sta regalando emozioni, sorprese e tanti gol. Sono 15 quelli segnati dal Liverpool in 7 partite (e due subiti), i Reds sono primi a 21 punti davanti al Barcellona. Tra le sorprese del torneo, oltre all'Atalanta, ci sono il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e l'Aston Villa;- L'ultima giornata della prima fase, l'ottava, è in programma stasera con 18 partite in contemporanea; alla fine della fase a gironi le prime otto classificate si qualificano agli ottavi che verranno sorteggiati il 21 febbraio: chi arriva nella top 8 giocherà la partita di ritorno in casa (non c’è più la regola del gol in trasferta, come già nella passata stagione).. Chi passa il turno vola ai quarti di finale (8/9 aprile l'andata e 15/16 il ritorno), poi si giocheranno le semifinali (29/30 aprile l'andata e tra il 6 e il 7 maggio le gare di ritorno); la finale di Champions in questa stagione è in programma il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

- I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, e 7 e 8);(come si vede nella tabella di seguito, a cominciare dalla coppia 1 e 2, ai lati estremi del tabellone, in modo da potersi scontrare solo in una eventuale finale, ndr) contro il rispettivo vincitore dei play-off, la cui posizione è determinata dal sorteggio precedente;

Facendo sempre un’ipotesi, la vincente dello scontro di cui sopra affronterebbe una fra la 7a e l’8a classificata, in base alla posizione nel tabellone.1. 1/2 - Vincente playoff 12. 8/7 – Vincente playoff 23. 5/6 – Vincente playoff 34. 4/3 – Vincente playoff 45. 3/4 – Vincente playoff 56. 6/5 – Vincente playoff 67. 7/8 -Vincente playoff 78. 2/1 – Vincente playoff 8