Quando Vieira diceva: "Balotelli non è adatto agli sport di squadra". Mario: "Per colpa sua ho lasciato il Nizza"

La notizia dinuovo allenatore del Genoa al posto di Alberto Gilardino ha sconquassato la mattinata: uno dei temi che sorgono immediatamente è quello del rapporto burrascoso tra il tecnico francese e il nuovo attaccante rossoblù, Mario Balotelli.I due, in carriera compagni di squadra prima all'Inter e poi al Manchester City, sono stati insieme anche al Nizza nella stagione 2018/19, Vieira allenatore e Mario attaccante, ma la scintilla fra loro non è mai scoccata. "- ha spiegato in passato l'allenatore in una lunga intervista al Daily Mail -La situazione era diventata ingestibile per entrambi, per questo abbiamo deciso di separarci". Super Mario, che nella prima stagione al Nizza aveva segnato 15 gol in Ligue 1 e nella seconda 18, si trasferì al Marsiglia.

- "Ho vissuto a Villefranche, è stato pazzesco. Sorridevo ogni giorno, andavo al mare ogni giorno. Una vita da sogno.", ha detto Balotelli a SoFoot. "Mi trovavo bene con lui, ma sportivamente non ero d'accordo.".