Quante e quali partite salta Zielinski col Napoli

Non arrivano buone notizie in casa Napoli. Alla vigilia della partita contro la Roma in programma domenica 28 aprile alle 18 al Maradona,. Il centrocampista polacco si è fatto male nell'allenamento di venerdì 26 aprile e rimarrà fermo per diverso tempo: "Zielinski - si legge su una nota ufficiale - ha svolto terapie per una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra occorso nell'allenamento di ieri".- La società non ha comunicato i tempi di recupero, ma il centrocampista polacco dovrebbe rimanere fuori da un minimo di 15 giorni a un massimo di 20.. Oltre alla gara contro la Roma però Zielinski non sarà a disposizione neanche per la trasferta di Udine in programma lunedì 6 maggio alle 20.45 e per la gara casalinga contro il Bologna che si giocherà sabato 11 maggio alle 18.30. Potrebbe rientrare, quindi, per le ultime due sfide a Firenze (18 maggio) e in casa con il Lecce (25 maggio).

- Un'assenza importante per il Napoli dopo che Zielinski aveva ritrovato il posto da titolare nonostante l'accordo con l'Inter per la prossima stagione.. Marotta e Ausilio sono stati i primi a muoversi per Zielinski, anticipando anche la concorrenza della Juventus e di Giuntoli, che ha fatto qualche incontro con l'agente del giocatore per provare a convincerlo.