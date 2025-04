Quante volte la Sampdoria è retrocessa in Serie C?

La Sampdoria ha perso anche contro la Carrarese e si trova, ora, al diciassettesimo posto in Serie B e farebbero il playout contro il Brescia. I blucerchiati hanno 35 punti, gli stessi di Cittadella (19), Reggiana (18), Brescia (16) e Sudtirol (15). E a un punto dalla Salernitana, quattordicesima.

La retrocessione in Serie C è più che mai un'ipotesi concreta per una squadra che, in stagione ha cambiato ben quattro allenatori: Andrea Pirlo, Andrea Sottil, Leonardo Semplici e ora Alberico Evani. Dopo il successo con la Cittadella la sconfitta di Carrara.

Ma quante volte è retrocessa la Sampdoria in Serie C? In 79 anni il club non è mai andato in Serie C. Sarebbe, dunque, una prima, amara volta per i blucerchiati, che hanno quattro partite per evitare questa macchia nella loro storia