Quanti ballottaggi per la Sampdoria di mister Sottil: da Vieira a Yepes e Sekulov, e Kasami...

Lasi prepara a scendere in campo domenica contro il Cosenza, ma Mister Andrea Sottil dovrà fare i conti con un'emergenza di infortuni e squalifiche che rischia di stravolgere l'undici titolare. Tra assenze per infortunio, come quelle di Romagnoli, Tutino e Ioannou, e la squalifica di Vulikic, la formazione blucerchiata vedrà probabilmente diversi cambi rispetto a quella proposta con il Bari. Una delle novità più significative potrebbe arrivare tra i pali, dove si attende l’esordio stagionale di MarcoIn difesa, Sottil sembra orientato a dare spazio ad Alex, che farà il suo ritorno nell'undici titolare per dare esperienza e solidità al reparto. Al suo fianco, è molto probabile la conferma di Bartosz, mentre il giovanepotrebbe completare il terzetto difensivo. Riccio sembra più indietro nelle gerarchie e difficilmente partirà dal primo minuto. Grosse novità a centrocampo. Ronaldo Vieira, che non gioca una partita da titolare dallo scorso 3 dicembre, è pronto a ritornare dal primo minuto. Il centrocampista, spesso fermato da problemi fisici, si candida per dare muscoli e fisicità alla mediana doriana.

Accanto a lui, ci sarà il ballottaggio traper un posto da titolare. Le quotazioni di Yepes sembrano essere in crescita, ma la decisione finale arriverà solo a ridosso della gara. Kasami invece difficilmente partirà dall'inizio, ma potrebbe essere una preziosa risorsa a gara in corso per dare freschezza e qualità nelle fasi cruciali del match. La possibile assenza di Nikolas Ioannou, in dubbio dopo l’infortunio alla caviglia subito in allenamento, apre le porte a Antonio. L’esterno sinistro potrebbe essere schierato titolare per dare spinta sulla fascia e coprire il vuoto lasciato dal cipriota.

In attacco, l’unica certezza sembra essere Massimo, punto di riferimento avanzato per la Sampdoria. Al suo fianco, dovrebbe iniziare Sekulov, che avrà la sua occasione dal primo minuto al posto di Tutino. Fabio Borini, invece, partirà dalla panchina, ma resta un’opzione di lusso per Sottil qualora ci fosse bisogno di una scossa offensiva durante la partita.