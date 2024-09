Getty Images

Lasi avvicina alla trasferta contro ilcon l'incognita legata a Gennaro. Il bomber, ex rossoblù, difficilmente tornerà a calcare il campo che lo ha visto protagonista negli anni passati. Anche ieri, infatti, l'attaccante si è allenato a parte, proseguendo con le terapie per risolvere un risentimento al flessore della coscia sinistra. La sua presenza per la sfida di domenica è dunque in forte dubbio. L'assenza di Tutino potrebbe pesare non solo per il match contro il Cosenza, ma secondo La Repubblica anche per la successiva sfida contro il. Tuttavia, è ancora presto per fare previsioni definitive sul suo recupero. Lo staff medico sta monitorando attentamente le sue condizioni, ma la prudenza è d'obbligo per evitare ricadute.

Con Tutino a rischio, l'ipotesi più probabile per sostituirlo sembra essere quella di Nikola. Il giovane attaccante è già entrato a gara in corso contro il Bari e potrebbe partire titolare nella sfida contro i calabresi. Tuttavia, anche Fabiopotrebbe trovare spazio nel corso del match, nonostante sia reduce da un infortunio rimediato durante la partita di Coppa Italia contro il Como.Ieri per la Samp si è infortunato anche. Il giovane centrocampista si è fermato ieri a causa di una botta rimediata in allenamento. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma anche la sua presenza per la partita contro il Cosenza è in forte dubbio.