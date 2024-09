Sampdoria, Romagnoli in dubbio per Cosenza. Si rivede Ferrari?

AFP/Getty Images

Lasi prepara ad affrontare ilnella sfida in trasferta di domenica, ma le notizie provenienti dal fronte difensivo non sono incoraggianti. Nei giorni scorsi, il difensore centrale Simone, classe '90, si è fermato a causa di una fastidiosa borsite che lo tormenta da qualche tempo. Nonostante i tentativi di recupero, le sensazioni che emergono dallo staff medico non sono positive: difficilmente il giocatore riuscirà a recuperare in tempo per la partita.Questo stop si aggiunge a una situazione difensiva già complicata per mister Andrea Sottil, che dovrà fare i conti anche con l’assenza di Luka, squalificato dopo l’espulsione rimediata nell'ultimo incontro con il Bari. Sottil, tuttavia, sembra intenzionato a mantenere il modulo con la difesa a tre, affidandosi a soluzioni interne per sostituire gli indisponibili.

Per far fronte alle assenze, la Sampdoria potrebbe schierare Alex, pronto a tornare in campo dopo un lungo stop dovuto alla rottura del legamento crociato. Ferrari, fermo da quasi un anno, appare in vantaggio su Alessandro Pio, giovane difensore arrivato dalla Juventus a fine mercato. La scelta di puntare su Ferrari garantirebbe una maggiore esperienza nella retroguardia blucerchiata, un fattore cruciale in una partita delicata come quella contro il Cosenza. A completare il terzetto, Bereszynski e Veroli.