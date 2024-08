Quanto deve pagare il Torino per il riscatto di Borna Sosa

Getty Images

Dopo aver aspettato a lungo una risposta da Robin Gosens, il Torino ha mollato la presa e ha affondato il colpo per un altro esterno mancino:e più di 20 presenze in nazionale con la Croazia (compreso il Mondiale 2022 chiuso in semifinale). Il giocatore cresciuto nella Dinamo Zagabria sarà il titolare della fascia sinistra nel 3-5-2 di Vanoli.- Più o meno il Torino è riuscito a prendere Borna Sosa alle stesse condizioni con le quali stava trattando Gosens con l'Union Berlino:. Esterno a tutta fascia, Borna Sosa è anche un uomo assist: 5 l'anno scorso con l'Ajax in una stagione tutt'altro che positiva, 13 la stagione precedente tra campionato e coppa con lo Stoccarda.

- Borna Sosa è un giocatore di fascia mancina che può fare sia il terzino in una difesa a quattro sia giocare largo in un centrocampo a cinque dove probabilmente sarà schierato da Vanoli.grazie alla quale spesso mette cross precisi per i compagni. Personalità da vendere, negli ultimi anni ha migliorato anche l'aggressività con un numero contenuto di cartellini.