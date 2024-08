Chi è Borna Sosa, l'uomo assist del Torino che voleva l'Inter

Getty Images

"Non possiamo aspettare per sempre". Urbano Cairo era stato chiaro quando gli avevano chiesto se Robin Gosens sarebbe diventato un giocatore granata.. Il club granata ha trovato l'esterno sinistro che cercava sul mercato, il classe '98 arriva in Italia dopo aver già sfiorato la Serie A in passato.- Borna Sosa è un terzino sinistro che può giocare anche a tutta fascia sulla linea dei centrocampisti, ha caratteristiche offensive e il piede "caldo"; segni particolari: uomo assist.. L'esterno croato ha iniziato la carriera nella Dinamo Zagabria per poi andare in Germania, ha totalizzato 21 presenze in nazionale giocando da protagonista il Mondiale 2022 nel quale la Croazia è arrivata fino alla semifinale.

- Come detto, Borna Sosa poteva arrivare in Italia già qualche anno fa.. Non se n'è fatto nulla, così come non sono andati avanti i discorsi con il Milan che nelle scorse sessioni di mercato aveva pensato a Sosa per rinforzare la fascia sinistra.