Quanto deve pagare il Verona per il riscatto di Tengstedt

AFP via Getty Images

Se non è una rivoluzione, poco ci manca. Con l’arrivo di Paolo Zanetti al posto di Baroni il Verona ha cambiato molti giocatori della rosa. Dopo la salvezza centrata l’anno scorso la società ha chiesto al nuovo allenatore di rimanere ancora in Serie A. Per farlo,- Nell'ultima stagione l'attaccante danese ha giocato anche contro l'Inter nella fase a gironi di Champions League: rimasto in panchina nella gara d'andata giocata a San Siro, al ritorno l'allenatore Schmidt l'ha schierato titolare e ha fatto anche l'assist a Joao Mario per il gol che ha aperto la partita del da Luz, finita 3-3.

- Figlio d'arte, il padre Thomas era un terzino sinistro che ha giocato in Danimarca e Scozia tra la fine degli Anni '90 e l'inizio dei Duemila, ritirandosi nel 2009.; piede destro, si adatta anche da esterno d’attacco in un tridente. In nazionale ha giocato con tutte le Under dalla 17 in poi, nell’U21 è stato compagno di squadra di Frendrup (Genoa) e Isaksen (Lazio) e ha segnato un gol nell’andata dei playoff di qualificazione all’Europeo contro la Croazia.