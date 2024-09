Quanto deve pagare la Fiorentina per il riscatto di Gosens

Getty Images

Raffaele Palladino è arrivato con le idee chiare: nuovo modulo, nuovi schemi e nuove idee di calcio. Si parte da uno 3-4-2-1, almeno nella prima parte di stagione. Tra le novità portate dall'allenatore c'è il possibile nuovo ruolo di capitan Biraghi, che l'allenatore ha provato più volte da braccetto sinistro.- L'avventura del tedesco all'Union Berlino non era decollata, la richiesta del club era un prestito con obbligo di riscatto. E' stata la risposta che hanno dato al Torino quando si è fatto avanti, stesso discorso con il Crystal Palace: il giocatore però aveva preso tempo con entrambe perchè aspettava una possibile chiamata per tornare all'Atalanta, ma non c'è mai stata la possibilità concreta di un Gosens 2.0 a Bergamo.

- Palladino ha trovato così un rinforzo in più per la fascia sinistra, da quella parte del campo. Un'altra opzione lì a sinistra è anche Parisi, l'ex Empoli che in viola non sta trovando molto spazio ma che ora è determinato a giocare con più continuità. Intanto, però, il titolare su quella fascia dovrebbe essere Gosens.